Kneipp-Verein wächst : 750. Mitglied willkommen geheißen

Vorsitzender Udo Spelleken begrüßte Heike Pahl-Wurster, die seit Anfang des Jahres als Oberärztin in der Gelderland-Klink tätig ist, als 750. Mitglied des Kneipp-Vereins. Foto: Foto: Kneipp-Verein

GELDERN „Mein Herz schlägt für die Naturheilkunde.“ sagt Dr. med. Heike Pahl-Wurster, die seit Anfang des Jahres als Oberärztin in der Gelderland-Klink tätig ist. Von Anfang an begleitet sie den Kneipp-Verein Gelderland bei dem Projekt „Kneipp-Sinnes- und Erlebnisgarten“ an der Gelderland-Klinik, dessen Baubeginn, nach Aussagen der Bezirksregierung noch in diesem Jahr erfolgen kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bereits Mitte der 90er Jahre während einer Fortbildung zur Naturheilkunde hatte Heike Pahl-Wurster in Wörishofen Kontakt zur Kneippschen Philosophie. Als Ärztin für Naturheilkunde, manuelle Medizin, Akkupunktur und Ernährungsmedizin ist sie federführend am Ausbau des naturheilkundlichen Angebots der Gelderland-Klinik beteiligt. Darüber hinaus baut sie eine Privatambulanz für Naturheilkunde und Ernährungsmedizin auf.