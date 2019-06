Verabschiedung : Ein Dank an Hüßmann

Ein Dank an Hüßmann

Straelen Hans-Hermann Hüßmann, besser bekannt als „Hüssi“, wurde mit einer kleinen Feierstunde verabschiedet. Aus gesundheitlichen Gründen kann der 71-Jährige als Tour-Begleiter für die „Green-City-Touren“ nicht mehr tätig sein.

Hüßmann war am Aufbau des Tourangebotes rund um Gartenbau und Landwirtschaft vor fast zehn Jahren maßgeblich beteiligt. Über 30 Gruppen begleitete der gelernte Gärtnermeister Jahr für Jahr, seinerzeit noch unter dem Namen „Agro-Tour“, durch das Produktionsgartenbaugebiet Straelen. Ziel war und ist es, den Gästen die regionalen Produkte, Straelen und seine Vorzüge näher zu bringen. Die Green-City-Touren rund um Straelen haben sich mittlerweile zum Highlight für Gruppenreisen entwickelt. Über 50 Busse aus NRW und ganz Deutschland steuern in diesem Jahr Straelen an. Die Aufgabe von „Hüssi“ hat Hubert Schoofs übernommen. Straelens Wirtschaftsförderer Uwe Bons bedankte sich bei „Hüssi“ für seine langjährige Tätigkeit und seinen Einsatz für Straelen und den Gartenbau.