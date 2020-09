Heimatreporter : Ein Rundgang durch Straelen

Zum Abschlussbild versammelte sich die Gruppe an der Grünen Couch. Foto: Linssen

STRAELEN Zum letzten Mal hat sich die Gruppe von Mitarbeitern der Sportjugend Nordrhein-Westfalen in voller Stärke getroffen. Aufgrund des fortschreitenden Alters der Mitglieder sind zukünftige Besuche zu anstrengend.

Die Freunde von Hans Dietze aus der Sportjugend Nordrhein-Westfalen folgten seiner Einladung nach Straelen. Seit mehr als 50 Jahren treffen sich die Mitarbeiter, die in ihrer Dienstzeit viele Ferienfreizeiten für Jugendliche Sportler organisiert haben. Diese pädagogische und organisatorische Arbeit wäre ohne die freiwilligen Mitarbeiter nicht zu leisten gewesen. Durch die jährlichen Zusammenkünfte haben sie schon viele schöne Ort in ganz Deutschland gesehen. Bei schönstem Sommerwetter wurden auf der Sonnenterrasse des Hotels „Straelener Hof“ Fotoalben angeschaut und Erinnerungen aufgefrischt. Für den Abend hatte Dietze einen Zauberer organisiert, der die Gäste mit seinen Künsten in Staunen versetzte. Es war das letzte Gesamttreffen dieser Gruppe, weil es für die Teilnehmer aufgrund des fortschreitenden Alters und ihres Gesundheitszustandes zu anstrengend wird.