Naturwettbewerb : Straelener mit Saatkugeln erfolgreich

Emma Küppers und Natalia Bauer-Mätzkow auf Gut Herbigshagen. Foto: Terhorst

Straelen Der Kursus Biologie plus (Klassen 9) des Straelener Gymnasiums hat beim Wettbewerb „Natur macht Schule“ der Heinz-Sielmann-Stiftung gewonnen. Das Projekt „seedbombs“ bekam neben einer finanziellen Unterstützung von 250 Euro zur weiteren Umsetzung außerdem die Teilnahme an zwei Biodiversitäts-Camps im Gut Herbishagen in Duderstad.

