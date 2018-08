Schöne Ferien : Grüße aus dem Amelandlager der Sevelener

Sevelen/Ameland „Stimmung ist gut!“, schreibt Christian Schwevers (Scholle), der Lagerleiter der Ameland AG Sevelen. Die Kinder, Betreuer und Küchenmuttis des Ameland Ferienlagers der katholischen Pfarrgemeinde St.

Die Ameland-Arbeitsgemeinschaft gehört dem Jugendausschuss der katholische Kirchengemeinde St. Anna Issum-Sevelen an und wurde bereits 1969 vom damaligen Rektor der Hauptschule, Leo Hanraths , ins Leben gerufen. Seither wird jährlich eine Ferienfreizeit für Kinder aus Sevelen, Issum und Umgebung in den Sommerferien durchgeführt. Die Organisation des Ferienlagers liegt seit 1998 in den Händen von Thomas Roosen . Die Lagerleitung hat Christian Schwevers übernommen.

Das Wetter auf Ameland war im Großen und Ganzen bisher ganz gut, so dass die Kinder das Lager des Öfteren verlassen und die Insel erkunden konnten. Die Betreuer haben sich immer neue Sachen einfallen lassen, um die Kinder zu begeistern. Sogar Strandbesuche standen schon auf dem Programm. Auch das Baden in der Nordsee hat keinen abgeschreckt. Die Strandolympiade, bei denen die Kids verschiedene Geschicklichkeitsspiele am und im Wasser durchführen mussten, fand großen Anklang. An einem Wochenende war der Bürgermeister Clemens Brüx schon zu Gast, um sich von der guten Stimmung im Lager zu überzeugen. Dabei hat er es sich nicht nehmen lassen, beim Kartoffelschälen mit anzupacken.