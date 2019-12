Tierheim Geldern : Geschenke für Hund und Katze

Tierheim Geldern macht Weihnachtswunsch-Aktion. Foto: Christian Franz. Foto: Christian Franz

Geldern Auch in diesem Jahr veranstaltet das Tierheim Geldern wieder seine Weihnachtswunsch-Aktion. In den Fressnapf-Märkten Geldern, Kempen und Kamp-Lintfort stehen bunt geschmückte Weihnachtsbäume, an denen auf Karten die Wünsche der Tierheimschützlinge geschrieben sind.

