Freiwillige Feuerwehr Wachtendonk : Ovationen für Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt

Wachtendonk Vor der Corona-Krise fand die Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr im Saal Latz-Straeten in Wankum statt. Sie war aufgrund der intensiven Aus- und Weiterbildung der aktiven Mitglieder auf Standort-, Kreis- und Landesebene von vielen Beförderungen geprägt.

Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt und Kreisbrandmeister Reiner Gilles wurden von Sebastian Kretz, Gemeindebrandinspektor und Leiter der Wehr der Gemeinde Stadt Wachtendonk, als Gäste begrüßt. Als Dank und Anerkennung für 60-jährige Mitgliedschaft erhielt H. Hermann Claßen (Löschzug LZ Wachtendonk) das Sonderehrenzeichen vom „Verband der Feuerwehren in NRW“. Für 40-jährige Mitgliedschaft ging das Sonderehrenzeichen vom „Verband der Feuerwehren in NRW“ an H. Herbert Bosch (LZ Wachtendonk) und Matthias Kretz (LZ Wachtendonk). Für zehnjährige Mitgliedschaft bekamen das Sonderehrenzeichen vom „Verband der Feuerwehren in NRW“ Daniel Hommes (LZ Wankum) und Leon Weirich (LZ Wankum). Befördert wurden zum Feuerwehrmann Tom Kempkens (LZ Wachtendonk), zum Oberfeuerwehrmann Joshua Bremus (LZ Wachtendonk), Marius Fischer (LZ Wachtendonk) und Benjamin Sommerfeld (LZ Wankum), zum Unterbrandmeister Harald Schröter (LZ Wachtendonk), zur Brandmeisterin Nicole Küppers (LZ Wankum), zum Oberbrandmeister Simon Potratz (LZ Wachtendonk) und Christoph Kalter (LZ Wankum), zum Brandinspektor Nils Emmers (LZ Wankum) und zum Gemeindebrandinspektor Frank Berger (LZ Wachtendonk). Neu aufgenommen wurden Jan Hoeps (LZ Wachtendonk), Marcus Fischer (LZ Wachtendonk), Tom Kempkens (LZ Wachtendonk) und Pascal Wielgos (LZ Wachtendonk). Die Übernahme in den Löschzug gab es für Benedikt Richter (LZ Wachtendonk), Lukas Soppenberg (LZ Wachtendonk), Gordon Geick (LZ Wankum), Nils Thyssen (LZ Wankum) und Leon Weirich (LZ Wankum). Zu Gemeindejugendfeuerwehrwarten ernannt wurden Simon Potratz (LZ Wachtendonk) und Aimee Weyden (LZ Wankum).