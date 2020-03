St.-Clemens-Hospital : „Helfen mit Herz“ spendet für Frühgeborene

Geldern Die neonatologische Abteilung im St.-Clemens-Hospital freut sich über winzige Höschen und Mützen, kleine Decken und Pucksäcke für ihre Frühgeborenen. Übergeben wurde die Spende von Sonja Martens und Maria Würfels.

Die beiden Helferinnen der Privatinitiative „Helfen mit Herz“ aus Goch stricken, häkeln und nähen in ihrer Freizeit liebevoll Handarbeiten für Menschen in besonderen Notlagen. Seit Jahren gehört auch das Gelderner Krankenhaus zu den glücklichen Empfängern. „Die Spende für Frühgeborene ist eine der Übergaben, die unser Herz erwärmt“, erklärt Sonja Martens. Insgesamt 130 Einzelteile hatten die beiden Ehrenamtlichen im Gepäck. Darunter auch einige bunte Tintenfische, die nach Vorgaben speziell für Frühchen angefertigt werden. Gewaschen und sterilisiert liegen sie dann bei den Kleinsten in den Brutkästen. „Das Besondere an ihnen sind die Tentakel. Bei den Frühgeborenen ist der Greifreflex schon stark ausgebildet, sodass sie oft an Kabeln oder Sonden ziehen. Das Halten der Tintenfische stillt den Reflex und beruhigt unsere Schützlinge nachweislich“, erklärt Karin Wolters, pflegerische Leiterin der Pädiatrie. Foto: Hospital