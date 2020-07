Kulturring Straelen : Schutzscheibe gesponsert

Straelen Sicherheit in Corona-Zeiten: Pünktlich zur Eröffnung der neuen Geschäftsstelle hat die Firma Keuck Medien GmbH & Co. KG aus Straelen und Moers dem Kulturring Straelen eine Schutzscheibe für den Info-Schalter spendiert.

Am 27. Juni eröffnete die neue Geschäftsstelle des Kulturrings Straelen im Zentrum der Blumenstadt am Markt 11. Sebastian Keuck, Geschäftsführer der Firma Keuck Medien GmbH & Co. KG aus Straelen und Moers, sponserte aus diesem Anlass eine Plexi-Schutzscheibe für den Infocounter in der Geschäftsstelle und überreichte diese persönlich an Norbert Kamphuis, den neuen Kulturring-Geschäftsführer.