Berufskolleg Liebfrauenschule : Fachabiturienten gestalten Seidentücher für Sternenkinder

Einige Seidentücher für Sternenkinder in Geldern wurden überreicht. Foto: Hülk. Foto: Ewald Hülk

Geldern „Jedes dieser Kinder ist eingehüllt in ein Tuch aus Seide. So wie ein edler Mantel Würde verleiht und uns wärmt, so möge Gottes Liebe diese Kinder umhüllen, schützen, wärmen und ihnen zu Würde verhelfen.“ Dieses sogenannte Mantelwort wird gesprochen während der Beisetzung stillgeborener Kinder, auch „Sternenkinder“ genannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken