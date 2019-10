Weltkindertag in Straelen : Feier im Montessori-Kinderhaus

Bärbel Cox, Leiterin des Familienzentrum, Kämmerer Bernd Kuse und Familienmanagerin Diana Isermann (v.l.n.r.) mit Kindern der Tagesstätte. Foto: Stadt Straelen

Straelen Weltweit wird in jedem Jahr der Weltkindertag gefeiert, um auf die individuellen Bedürfnisse sowie die speziellen Rechte von Kindern aufmerksam zu machen. In Deutschland wird der Weltkindertag am 20. September begangen.

