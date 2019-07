Sevelener Geschäftswelt : Initiative „Geh nicht fort, kauf im Ort“

Sevelen „Ich freue mich, dass das Ladenlokal neben uns so schnell wieder einen Nutzer gefunden hat“, sagt Sylvia Heister zu Issums Wirtschaftsförderer Franz-Josef Hüls. Leerstand ist für die Nachbarschaft nie schön, so hat sie volles Verständnis für die schnelle Wiedervermietung der Fläche.

Noch lieber wäre ihr sicherlich ein Textileinzelhandel gewesen, der hätte ihr Angebot als Schuhfach-einzelhandelsgeschäft besser ergänzt. Sie dankt allen Kunden, die ihren Einkauf vor Ort tätigen und somit den ortsansässigen Handel stärken und damit letztendlich die Infrastruktur des Ortes unterstützen. Beispielsweise werden Teile des Gewerbesteueraufkommens der Gewerbetreibenden am Ort für Investitionen in den Heimatort verwandt. Leider bleiben immer mehr Kunden -nicht allein in kleineren Ortschaften- aus. Das veränderte Kaufverhalten der Kunden, die ins Internet abwandern, ist kaum aufzuhalten. Das Online-Geschäft und der Trend zur Verstädterung setzen den klassischen Einzelhandel enorm unter Druck.