Montagschor Straelen : Eingestimmt für den nächsten Auftritt

Der Montagschor stimmte sich schon einmal auf Weihnachten ein und ging dafür auf Tour. . Foto: Chor

Straelen Der Straelener Montagschor hat sich an einem Septemberwochenende auf den nächsten Auftritt eingestimmt. Und das war „komisch“. Warum? Am 1. Dezember. um 17 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Straelen wird es ein Weihnachtskozert geben, weshalb das Wochenende mit Weihnachtsliedern gefüllt war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken