Chor an St. Maria Magdalena : Ein Wochenende lang für „Elias“ geprobt

Die Teilnehmer des Probenwochendes. Foto: Dieter Lorenz

Geldern Der Chor an St. Maria Magdalena hat sich zu einem Probenwochenende getroffen. Ziel war „Haus Ohrbeck“ in Georgsmarienhütte. In vielen Probenstunden von Freitag bis einschließlich Sonntag wurde intensiv an dem Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy gearbeitet, das am 24. November um 17 Uhr in der Pfarrkirche St.

