Hegering Süd-Ost der Kreisjägerschaft Kleve : Ein wilder Tag in Wankum

Wankum Kindern kann es gar nicht wild genug zugehen. Deswegen waren sie beim „Wilden Tag“ der Jäger des Hegerings Süd-Ost der Kreisjägerschaft Kleve besonders willkommen. Kindern und Eltern bot sich ein vielfältiges Programm von der Riesen-Hüpfburg über das Bogenschießen bis zum Selberbauen von Nistkästen und Insektenhotels.

Adler, Uhu und viele Jagdhunde waren live dabei und in der rollenden Waldschule gab es nützliche Infos. 800 Besucher zählte man am Veranstaltungsort Café Kälberstall in Wankum. Natürlich gab es auch Wildbret in Form von Burgern und Wurst. Bei einer Tombola konnten Jäger viele hochwertige Preise gewinnen. Vom Jagdschein bis zur Jagdeinladung war alles dabei. Die Preise zu den folgenden Losnummern können nach Absprache noch im Café Kälberstall abgeholt werden: 7, 54, 55, 56, 59, 79, 85, 94, 109, 110, 116, 156, 174, 180, 181, 190, 214, 217, 218, 248, 277.