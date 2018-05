Geldern: Ein Ständchen für Geerkens

Geldern

WACHTENDONK in der Gaststätte Hermanns Treff in Wachtendonk feierte Hermann Josef Geerkens seinen 80. Geburtstag. Er ist seit 1992 Mitglied des MGV "Glocke" 1912 Wachtendonk und hatte sich zu seinem Ehrentag einige Lieder der Sängerkameraden gewünscht, und gerne kam der Chor dem Wunsch entgegen. Unter der Leitung des Chorleiters Christian Wilke wurden einige stimmungsvolle Trinklieder zum besten gegeben. Es endete mit der "Landerkennung" von Edvard Grieg. Danach wurde in geselliger Runde das Essen eingenommen, welches von den Wirtsleuten zubereitet worden war.