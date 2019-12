Kirchenchor Aengenesch : Ehrungen beim Cäcilienfest: Heinz Uehlenbruck bekommt die Cäcilien-Medaille verliehen

Aengenesch Beim Cäcilienfest wurden wichtige Chormitglieder für ihre langjährige Treue und ihren besonderen Einsatz für die Chorgemeinschaft geehrt. Jakob Janßen spielt seit 50 Jahren die Orgel und ist seit 1981 auch Chorleiter.

Das Cäcilienfest wurde im „Haus der Jugend & Vereine“ fortgesetzt. Ein Höhepunkt war dabei die Verleihung der Cäcilien-Medaille an den Vorsitzenden Heinz Uehlenbruck durch Sebastian Piel, Regionalkantor für das Kreisdekanat Kleve und Basilikakantor an St. Marien Kevelaer. In seiner Rede betonte er, dass Heinz Uehlenbruck seit über 50 Jahren mit der Mitgliedschaft, seinen Ämtern und mit der Gestaltung der Jubiläen und Feste ein ungeheures Engagement an den Tag gelegt habe. Besonders beeindruckt zeigte sich Sebastian Piel, dass Heinz Uehlenbruck in der Phase der Erkrankung des Chorleiters auch viele Kirchenmusiker-Aufgaben übernommen hat und damit „eine übergeordnete Annahme von Verantwortung, die weit über das normale Gemeinde- oder Sängerleben hinausgeht“. Heinz Uehlenbruck sei als „Verteidiger der Kirchenmusik“ zu bezeichnen, der die Auszeichnung der Cäcilien-Medaille verdient habe.