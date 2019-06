Kursus für Schüler : Junge Menschen lernen in Neckarsteinach das Drechseln

Junge Menschen lernen in Neckarsteinach das Drechseln

Straelen Anfang des Jahres fuhr die Profilgruppe „Holz/Metall“ der Sekundarschule Straelen/Wachtendonk mit insgesamt 13 Schülern der 10. Klassen und den beiden verantwortlichen Lehrern Franziska Scharle und Hans-Hermann Terkatz zur Drechselstube nach Neckarsteinach, wo sie an einem Drechselkursus teilnahmen.

Nach einer kurzen Kennlernrunde wurden die Schüler von Martin Weinbrecht, der seit vielen Jahren seine Drechselstube betreibt, in die Kunst des Drechselns eingeführt. Im Laufe des Tages erlernten die Jugendlichen einige wichtige Grundtechniken des Drechselns, so dass am Ende jeder mit tollen selbstgemachten Werkstücken wie Schalen und Kerzenleuchtern die Heimreise antreten konnte. Die Fahrt und die Kursgebühr wurden durch Spenden, Eigenbeteiligung und dem Verkauf künftiger Drechselarbeiten finanziert. Insgesamt war die Fahrt für alle sehr lohnenswert und ein voller Erfolg. Da es allen viel Spaß gemacht hat, ist ein weiterer Kursus geplant.