Geldern : 100. Mitglied beim Chor 1847

Vorsitzende Rudi de Does und Traute Beckmann heißen Uta Prange willkommen. Foto: Irmgard Groterhorst

Geldern Das Singen in einem Chor erfreut sich wachsender Beliebtheit. So auch beim Gelderner Chor 1847, wo die Zahl der aktiven Sängerinnen und Sänger jetzt richtig rund ist. Rudi de Does als 1. und Traute Beckmann als 2. Vorsitzende ließen es sich nicht nehmen, Uta Prange bei einer Chorprobe als 100. Mitglied mit einem Blumenstrauß willkommen zu heißen.

