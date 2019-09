Alten- und Rentner-Gemeinschaft : Die Nachbarschaft „Franzuesenhoek“

Kalli Geerkens vom „Freundeskreis Stadtarchiv“ berichtete aus der Stadtgeschichte. Foto: Hans Rütten

Straelen Der September-Treff der Alten- und Rentner-Gemeinschaft begann mit einer Messfeier in der Kirche, in der Pfarrer Dr. Heinrich Valentin an den heiligen Papst Gregor den Großen und sein Wirken erinnerte.

Dazu passten die Gesänge der „Missa de Angelis“.

Bei der anschließenden Zusammenkunft im Gemeindehaus St.-Peter-und-Paul konnte das ARG-Team 65 Besucher begrüßen. Zum Herbstbeginn wurde echte „Prummetaat“ serviert. Kalli Geerkens vom „Freundeskreis Stadtarchiv“ stellte aus dem Fundus des Archivs einige Filme aus dem bunten Leben der Nachbarschaft „Franzuesenhoek“ aus den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts vor.