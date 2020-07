Soziale Einrichtung in Straelen : Caritas-Centrum öffnet im Herzen der Blumenstadt

Freuen sich auf die neuen Räume: Koordinatorin Manuela Diepers-Gasch und Andrea Verhoeven, Armin Beck und Adele Hoff vom Team des Caritas-Centrums Straelen (von links). Foto: Caritasverband Geldern-Kevelaer

Straelen Das neue Caritas-Centrum in Straelen hat seine Türen geöffnet. Nach langem Warten und intensivem Umbau der Räumlichkeiten des ehemaligen Spielwarengeschäfts „Rappelkiste“ an der Venloer Straße stand der Umzug aus dem Marienpark in die Stadtmitte an.

