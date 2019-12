Feuerwehr in Straelen : Linßen wird Ehrenfeuerwehrmann

Straelen Straelens Wehr dankt für vertrauensvolle Zusammenarbeit und Unterstützung.

Neben Linßen waren auch Fachbereichsleiter Christian Hinkelmann sowie Kreisbrandmeister Reiner Gilles Gäste der Versammlung. Zunächst blickten Wehrleitung Thorsten Fischer und Markus Leuker auf ein erfolgreiches Jahr zurück. So sei man nahezu allen Anforderungen des Brandschutzbedarfsplans nachgekommen und personell mit 34 Neuaufnahmen in Einsatz- und Unterstützungsabteilung sowie Jugend- und Kinderfeuerwehr deutlich über den Erwartungen geblieben. Die Weichen für die Zukunft sind gestellt und das Konzept der Nachwuchsförderung greift. Zu Beginn des Jahres 2020 zeichnen sich bereits sieben weitere Übernahmen in den aktiven Dienst ab. Auch die Bilanz der erfolgreich gefahrenen Einsätze lässt sich sehen. Mit einem leichten Rückgang von minus 10 zum Vergleichszeitraum des Vorjahres rückten die 148 Aktiven der Löschzüge Straelen Stadt, Herongen, sowie die Löschgruppen Auwel-Holt-Vorst und Brüxken-Dam-Rieth insgesamt zu 175 Einsätzen aus.Fischer bedankte sich bei den Anwesenden für die vielen geleisteten Stunden und sprach ihnen und ihren Familien seine Anerkennung aus. Im Anschluss an seine Grußworte überreichte Kreisbrandmeister Gilles an Peter Heykamps vom Löschzug Herongen das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze für hervorragende Leistungen im Feuerwehrwesen. Er betonte, er selbst sei stolz, Bestandteil „der Mannschaft“ zu sein. Es folgten zahlreiche Beförderungen und Auszeichnungen, die die so Geehrten mit sichtlicher Freude entgegennahmen. Gerade von den jungen Mitgliedern wurden die neuen Schulterklappen, die über den Rang Auskunft geben, unverzüglich angebracht.