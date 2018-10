Bürgermeister Linßen aus Straelen war Gast in Bayon.

Straelen Auf Einladung des Bürgermeisters von Bayon, Jacques Baudoin, hat sich der Straelener Bürgermeister Hans-Josef Linßen in Begleitung seines Stellvertreters Heiner Bons und von Vorstandsmitgliedern des Partnerschaftsvereins „Freunde von Bayon“ zu einem Gegenbesuch in der lothringischen Partnerstadt Bayon aufgehalten.

Bereits im Vorjahr hatte der Bayoner Bürgermeister während des Schützenfestes Straelen kennnengelernt. Die Gäste wurden herzlich im Kulturzentrum „Henri Gaudel“ willkommen geheißen, in dem zugleich eine Ausstellung über die Entstehung der Städtepartnerschaft gezeigt wurde. Zusammen mit der Vorstandsvorsitzenden des Partnerschaftskomitees von Bayon, Laurence Villeger, absolvierten die Gäste ein umfangreiches Besichtigungsprogramm, das ihnen einen anschaulichen Eindruck der landschaftlich und kulturell reizvollen Umgebung Bayons vermittelte. Im „Maison de la Mirabelle“ in Rozelieures wurden sie in die Geheimnisse der Verarbeitung der Mirabelle als Hauptfrucht der Region eingeweiht, und im imposanten Schloss von Lunéville lernten sie das Hofleben der Herzöge von Lothringen kennen. Der Aperitif und das offizielle Abendessen waren geprägt durch eine außerordentlich freundschaftliche und herzliche Atmosphäre, die auch in den Reden der Bürgermeister zu spüren waren. Diese spiegelten sowohl den Stolz auf die inzwischen 55-jährige Partnerschaft als auch die Notwendigkeit wider, diese Freundschaft auch in der Zukunft weiter zu pflegen und zu vertiefen. Die Gäste überreichten als Gastgeschenk eine Kopie der Hinweisschilder auf die Städtepartnerschaften Straelens an den Ortseingängen. Überraschung und Freude löste die Rede des ebenfalls anwesenden, für den Wahlkreis Lunéville gewählten Abgeordneten der Nationalversammlung, Thibault Bazin, aus: Bürgermeister und ihre Stellvertreter beider Gemeinden wurden von ihm zu einem gemeinsamen Besuch des französischen Parlaments in Paris eingeladen. Ebenfalls anwesend waren auch der Präsident und die Vizepräsidenten des Gemeindeverbundes „Meurthe-Mortagne-Moselle“, zu dem auch Bayon gehört. Die herzliche Verbundenheit zwischen den beiden Gemeinden zeigte auch die Enthüllung des Bayoner Pendants zum Verkehrsschild am Straelener Rathaus „Straelen 434 km“, das vor Jahren den Straelenern von Bayon zum Geschenk gemacht wurde. Die anschließende gemeinsame Besichtigung des Jugendstilmuseums und des berühmten Stanislas-Platzes in Nancy rundeten das insgesamt gelungene und nachhaltige Erlebnis dieses Aufenthalts ab.