Geldern: Bühnenmäuse mit Geschichte von Mats

Geldern Bauchkribbeln und Lampenfieber gehören zum Theaterspiel dazu. So auch bei den kleinen Schauspielern der katholischen Kindertagesstätte St. Marien kurz vor der Aufführung im Bürgersaal in Wachtendonk. Nach vielen Wochen des Probens und Vorbereitens präsentierten die Vorschulkinder mit viel Freude das Theaterstück "Mats und die Wundersteinmäuse" von Marcus Pfister und Detlef Jöcker. Die Bühne war eindrucksvoll geschmückt, und der Saal füllte sich sehr schnell mit Familienangehörigen und Interessierten.

Die Bühnenmäuse spielten die Geschichte zweier Mäusegruppen, die auf einer Felseninsel mitten im Meer leben. Nachdem Mats (Lina) einen leuchtenden, wärmenden Wunderstein in den Felsen findet, möchte jede Maus auch so einen Stein haben. Nicht alle Mäuse hören auf die warnenden Worte des Mäuserichs Balthasars (Johann). Durch den Raubbau am Felsen stürzt schließlich ein Teil der Felsenlandschaft zusammen. Der Einsturz wird durch Geräusche einiger Darsteller und Raucheffekte unterstützt.