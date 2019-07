Chor 1847 : Beim Musikfestival in Dortmund

Geldern Der Chor 1847 Geldern war beim 11. Fest der Chöre in Dortmund dabei – zusammen mit 160 weiteren Chören aus ganz Nordrhein-Westfalen. Auf zwölf Bühnen in der Innenstadt konnten sich die Chöre abwechselnd jeweils 30 Minuten präsentieren.

Der Chor hatte anschließend viel Zeit, um sich die Auftritte anderer Chöre anzuhören, sich aber auch in den zahlreichen Gaststätten zu stärken, denn ihr Auftritt auf der „Mercedes-Benz-Bühne“ war erst um 17 Uhr. Gelegenheit zum Einsingen gab es kurz vorher im Gemeindehaus. In der Innenstadt pendelten tausende Zuhörer von Bühne zu Bühne. Der Auftritt des Chores 1847 mit 70 Sängern nach dem Auftritt von „Soundabout“ aus Köln (zwei Frauen, drei Männer), war für mehrere hundert Zuhörer ein gewaltiger Kontrast. Das Programm mit „The Show must go on“ von Freddie Mercury, „Dein ist mein ganzes Herz“ von H.R. Kunze, „König von Deutschland“ von Rio Reiser, „Viva la Vida“ von Goldplay, „Ich glaube“ von Udo Jürgens und „Love shine a light“ von Kimberley Rew begeisterte das Publikum. Anschließend erreichten die Chormitglieder nach einem längeren Fußmarsch die Kultkneipe „Zum Schmackes“ (Mitinhaber ist der Fußballprofi Kevin Großkreutz).