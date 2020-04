VHS Gelderland : Abschluss auf dem zweiten Bildungsweg

Geldern Die Absolventen des Lehrgangs zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses / Fachoberschulreife auf dem zweiten Bildungsweg haben ihre Abschlüsse an der Volkshochschule Gelderland gefeiert. Manche Teilnehmer hatten den Lehrgang vor zwei Jahren ohne jeden Schulabschluss begonnen und sich dann mit enormer Zielstrebigkeit erst die Hauptschulabschlüsse nach Klasse 9 und 10 und schließlich den Mittleren Schulabschluss erkämpft.

Andere hatten die Regelschule vor Jahren mit Abschluss verlassen und wollten nun noch „einen draufsetzen“. In allen Fällen wurden die Leistungen aller Absolventen unter erheblich schwierigeren persönlichen Umständen erbracht als an einer Regelschule und sind deshalb ganz besonders zu würdigen. Von den 17 Absolventen schafften elf sogar den Abschluss mit „Quali“, also mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe mit Ziel Abitur. Den besten Notenschnitt von 1,2 erzielte ein Teilnehmer, der erst seit vier Jahren in Deutschland lebt. Was oft nicht bekannt ist: Bei den Abschlussprüfungen des zweiten Bildungsweges handelt es sich um die gleichen Prüfungen, die auch an den Regelschulen stattfinden, und die Abschlüsse sind denen der Regelschulen gleichwertig.