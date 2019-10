Stadt Geldern : Fünf „Neue“ bei der Stadt Geldern

GELDERN Einen Empfang für die Auszubildenden gab es im Bürgerforum.

(RP) Mit Mike Berns, der seit September für die Ausbildung zum „Bachelor of Laws“ die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen in Duisburg besucht, ist das Team der Nachwuchskräfte bei der Stadt Geldern komplett. Meike Wolters hat ihre Ausbildung zur Verwaltungswirtin begonnen. Im Gelderner Rathaus verstärkt sie ab sofort das Team vom Tourismus- und Kulturbüro, wo sie auch in die Vorbereitung von „Heiß auf Eis“ einbezogen wird.