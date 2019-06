Issum : Architekt Ruhnau an neuem Standort

Issum „Viel Raum für kreative Ideen“, meinte Bürgermeister Clemens Brüx beim Besuch des neuen Betriebsstandortes des Architekturbüros Ruhnau am Schankweiler 3. 1999, unmittelbar im Anschluss an sein Architekturstudium, hat sich Andreas Ruhnau selbstständig gemacht.

Im elterlichen Haus war durch die Verknüpfung Arbeit und Familie das Arbeiten mit den Angestellten immer sehr familiär. Mit zunehmendem Wachstum der Kinder und dem Anstieg der Mitarbeiterzahl wurden die Räumlichkeiten doch zu eng. Die Entscheidung für ein Gewerbegrundstück am Schankweiler fiel leicht. Die Arbeitsatmosphäre am neuen Firmenstandort ist so geblieben, allerdings in geräumigen und wundervoll in die Landschaft integrierten Räumlichkeiten mit Erweiterungspotential. Erstellt vom Architektenehepaar Andreas und Marijke Ruhnau. Neben dem Wohnungsbau, bei dem es sich zu 80 Prozent um Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen handelt, ist ein weiterer Schwerpunkt des Architekturbüros der Gewerbebau. Da der Schwiegervater (Herr Evers) schon Architekt mit Schwerpunkt Gewerbeobjekte war, ist Andreas Ruhnau bei seiner Hochzeit in die Familie auch in diesen Themenschwerpunkt hineingewachsen. Zahlreiche Kunden aus dem Gewerbebau zählen seit Jahren zu seiner Kundschaft und möchten die kreativen Ideen und die kompetente Ideenumsetzung nicht missen.