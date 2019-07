Gelderner Pflegefamilien : Abenteuer und Erlebnis am Eyller See

Abenteuer und Erlebnis am Eyller See

Der Gelderner Pflegekinderdienst feierte am Eyller See. Foto: hvs

NIEUKERK-EYLL Angenehmes Sommerwetter, ausgelassene Stimmung und Wiedersehensfreude prägten das jährliche Dankesfest für die Pflegefamilien in Geldern. Organisiert vom Pflegekinderdienst des Amtes für Jugend, Schule und Sport, feierten die Pflegeeltern und die von ihnen betreuten Pflegekinder einen Abenteuer- und Erlebnistag auf den Jugendzeltplatz Eyller See.

„Die Kinder konnten spielen und toben, einen Kletterfelsen erklimmen und noch viele weitere spannende Dinge gemeinsam erleben“, erklärte Helmut Holla, Leiter des Amtes für Jugend, Schule und Sport. Dabei, so betonte Helma Linßen vom Gelderner Pflegekinderdienst, gehe man vertraut und freundschaftlich aufeinander zu. „Man kennt sich schon allein durch die vielen Aktionen, die der Pflegekinderdienst organisiert. Wir treffen uns zu Elternabenden, Fortbildungen und auch zu gemeinsamen Ausflügen“, erläuterte Helma Linßen. Der Tag am Eyller See sei ein Dankeschön für das Engagement der Pflegeeltern, die bei Kaffee und Kuchen auch ihre Erfahrungen miteinander austauschten.