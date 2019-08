Ausflug in Richtung Süden : Zu den Hinsbecker Höhen geradelt

70 Mitglieder waren mit dem Rad unterwegs. Foto: van Bebber

Straelen Zum 30. Mal ging es aufs Fahrrad bei der jährlichen Radtour der St.-Barbara-Bruderschaft Straelen. Gestartet wurde auf dem Sanger Dyck. Entlang der Nordkanalroute, vorbei an den Krickenbecker Seen, radelten 70 Mitglieder in Richtung Hinsbecker Höhen.

