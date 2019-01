Spende: Heilige Barbara steht im Stadtarchiv

STRAELEN Stolz präsentierte Alexander Heyer, Präsident der St.-Barbara-Bruderschaft, mit seinen Vorstandskollegen die restaurierte „Heilige Barbara“, Schutzpatronin der Straelener Bruderschaft, im Straelener Stadtarchiv.

Die etwa 650 Jahre alte Holzfigur wurde im Sommer 2015 aus dem Dachgiebel der ehemaligen Gaststätte Lövenich geborgen. Witterungseinflüsse hatten der Figur dermaßen zugesetzt, dass eine umfangreiche Restaurierung erforderlich war. Mehr als 100 Arbeitsstunden waren nötig, um die „Heilige Barbara“ durch eine erfahrene Restauratorin in den aktuellen Zustand zu versetzen. Die finanziellen Mittel in Höhe von 6000 Euro stellten die Jubiläumsstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen und die Volksbank an der Niers je zur Hälfte zur Verfügung. Peter Reichhold und Christian Hinkelmann von der Sparkassenstiftung sowie Joachim Geelen für die Volksbank ließen sich von Stadtarchivarin Claudia Kurfürst die einzelnen Schritte der Restaurierung erläutern. Die Heiligenfigur wird bis auf weiteres im Straelener Stadtarchiv stehen. Somit ist ein von Witterungseinflüssen freier und sicherer Platz für die Figur gefunden. Heyer dankte den Sponsoren.