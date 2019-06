Partnerschaft Straelen-Bayon : Wochenende bei den Freunden in Bayon

Auf der Place Stanislas in Nancy entstand das Gruppenbild. Der Ausflug in die lothringische Hauptstadt war einer der vielen Programmpunkte während des Besuchs der Straelener. Foto: Bever

Straelen Der Herzog von Lothringen hätte sicherlich seine Freude gehabt an der Besuchergruppe aus Straelen, die sich unter seinem Denkmal zusammen mit französischen Kindern und Jugendlichen aus Bayon auf der nach ihm benannten Place Stanislas im Zentrum von Nancy zum gemeinsamen Foto versammelten.

Die Hauptstadt Lothringens war einer der Programmpunkte des traditionellen Kinder- und Jugendaustauschs am Wochenende zu Christi Himmelfahrt, der seit genau 50 Jahren zwischen der Stadt Straelen und ihrer französischen Partnerstadt Bayon durchgeführt wird. Ein weiteres Ziel war der Kletterpark TIPI in einem Waldgebiet in der Nähe von Nancy. Wie immer hatten die Präsidentin des Partnerschaftskomitees in Bayon, Laurence Villeger, und ihre Helfer diese und weitere umfangreiche Programmpunkte für die Besucher aus Straelen sorgfältig vorbereitet.

Wie vor zwei Jahren erfreute sich der diesjährige Austausch großer Beliebtheit. 46 Kinder und Jugendliche zwischen elf und 15 Jahren machten sich mit ihren Begleitern auf den Weg nach Bayon, wo sie ein herzlicher Empfang und die Verteilung auf die Gastfamilien erwartete. Nach dem Ausflug nach Nancy und seiner Umgebung war der Samstag dem Aufenthalt in den Familien vorbehalten, die ihren Gästen ein abwechslungsreiches privates Programm und einen interessanten Einblick in das französische Alltagsleben boten.

Am Samstagabend erwartete die begleitenden Vorstandsmitglieder des Straelener Partnerschaftsvereins ein herzlicher Empfang und ein üppiges Büffet im Kulturzentrum Henri Gaudel. Der Bürgermeister von Bayon, Jacques Baudoin, sowie Philippe Daniel, der Präsident des Gemeindeverbundes Meurthe-Mortagne-Moselle, zu dem Bayon gehört, ihre Stellvertreter und Bürgermeister aus den Nachbarorten ließen es sich nicht nehmen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Auch der Abgeordnete des Wahlkreises Lunéville in der französischen Nationalversammlung, Thibault Bazin, war anwesend und würdigte in seiner Ansprache die Bedeutung der Städtepartnerschaft für die deutsch-französischen Beziehungen und Europa. Gratuliert wurde an diesem Abend auch dem langjährigen Vorsitzenden des Straelener Partnerschaftsvereins und Ehrenbürgers von Bayon, Josef Gastens, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag begeht.