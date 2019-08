Katholische Bildungsakademie Niederrhein : Krankenpflegeausbildung erfolgreich beendet

Freuen sich auf den Start ins Berufsleben: die Gesundheits- und Krankenpfleger der Bildungsakademie. Foto: sbk

GELDERN An der Katholischen Bildungsakademie Niederrhein in Kamp-Lintfort, einer gemeinsamen Ausbildungsstätte der Krankenhäuser in Geldern, Kamp-Lintfort, Moers und Xanten, haben 34 Gesundheits- und Krankenpfleger ihre Prüfung bestanden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie wurden nun gut ausgebildet in die Berufspraxis entlassen. Die Schülerinnen und Schüler absolvierten ihre theoretische Ausbildung in der Akademie, die praktische Ausbildung fand im St.-Clemens-Hospital Geldern, im St.-Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort, im St.-Josef-Krankenhaus Moers und im St.-Josef-Hospital in Xanten statt. Die Krankenhäuser sind gemeinsamer Träger der Katholischen Bildungsakademie Niederrhein. Während der Ausbildung durchlaufen die jungen Menschen alle Abteilungen in den jeweiligen Krankenhäusern. Außerdem bestehen Ausbildungs-Kooperationen mit ambulanten Pflegediensten und Psychiatrischen Kliniken. Mit einem Wortgottesdienst und einer Feierstunde wurden die frisch „gebackenen“ Gesundheits- und Krankenpfleger nun ins Berufsleben verabschiedet.