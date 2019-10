Realschule an der Fleuth : Schüler aus Geldern zu Besuch bei Barbara Hendricks

Geldern 29 Schüler der Realschule an der Fleuth besuchten im Rahmen eines fünftägigen Ausfluges nach Berlin die SPD-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Kleve im Deutschen Bundestag. Bei dem Treffen beantwortete Barbara Hendricks zahlreiche Fragen zu Klimapolitik und Umweltschutz.

In lockerer Atmosphäre konnten die Zehntklässler der ehemaligen Bundesumweltministerin ihre Fragen stellen. Besonders interessiert waren die Schüler an ihrer Meinung zu den „Fridays for Future“-Demonstrationen und der Klimaschutzpolitik der Bundesregierung. Barbara Hendricks betonte, dass sie der Bewegung dankbar sei. „Ich finde es grundsätzlich gut, dass junge Leute wieder mehr über Politik diskutieren und klimapolitische Konsequenzen fordern.“ Gesprochen wurde auch über die Tätigkeit und den Alltag der Abgeordneten. „Wenn man Politik macht, muss man Menschen mögen und bereit sein, Verantwortung auch für andere zu übernehmen. Das Beste daran ist, dass man allein durch die tägliche Arbeit jeden Tag ein bisschen schlauer wird“, sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete. Zum Schluss wollte sie von den Geldernern wissen, was sie sich vorgenommen haben. Sie zeigte sich sehr erfreut, dass sich ein Großteil bereits um einen Ausbildungsplatz beworben oder sich entschlossen hat, weiter zur Schule zu gehen, um das Abitur zu machen.