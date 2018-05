Geldern : 200 Kegler treten gegeneinander an

Die "Kegly Family" übergab nach dem Turnier "Pinkiller Competition" die Spende an Wilfried Binn von der Tafel Kevelaer. Foto: kegly Family

Geldern WINNEKENDONK Organisiert vom Winnekendonker Kegelclub "Kegly Family", fand in diesem Jahr bereits die siebte "Pinkiller Competition" im Lokal "Zur Brücke" statt. Die Veranstaltung erfreut sich bereits seit Jahren einer großen Fangemeinde. Aufgrund des großen Zuspruches wurde in diesem Jahr das Teilnehmerfeld erweitert und die Kegly Family durfte 24 Teams mit über 200 Keglerinnen und Keglern aus Kevelaer und Umgebung begrüßen, die in Vor- und Finalrunde gegeneinander antraten.

Während auf zwei Bahnen im "Kegelmodus Abräumen" Punkte gesammelt wurden, konnten alle weiteren Teilnehmer in den übrigen Räumen des Gasthauses, vom Team um Anja und Thomas Scholz bestens versorgt, in einer Liveübertragung das Geschehen auf den Bahnen verfolgen. Sieger des Turniers, gesponsert von Edeka Brüggemeier, Getränke Tenhaef, Volksbank an der Niers, dem Stadthotel am Bühnenhaus, Radio Heckens und Anja und Thomas Scholz, wurde der Klub "Schluss mit Lustig", den 2.

Platz belegten die "Wasserpfeifen" und 3. Sieger wurden die "Sportfreunde Schiffer". Den Pokal für das beste Frauen-Team ging an die "Holunderblüten" die im Finale die "Drei ???" schlugen. Den dritten Platz erreichte in diesem Jahr die "Coyoten". Am Ende des Abends konnte ein Spendenerlös von 700 Euro für die Tafel Kevelaer verkündet werden.

(RP)