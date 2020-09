Heimatreporter : Karrierestart beim Tiefkühl-Spezialisten

Straelen Bei Bofrost haben 13 junge Schulabsolventen ihre Ausbildung begonnen. Im Schloss Walbeck nahmen sie an einer Einführungswoche und einem Informationstag teil.

Studium und vier als Fachkräfte für Lagerlogistik. Es sind Yara van Lipzig, Hannah Warmerdam, Laurin Woltersdorf, Julian Janßen, Alessa Pongratz, Janis Winkler, Maren Kühne, Jan Boßong, Max Hannebauer, Justin Tschada, Philip Kröll, Timo Kleinmanns und Louis Lemmen, Seit über 50 Jahren bietet das Familienunternehmen aus Straelen jungen Leuten die Möglichkeit, verschiedene Berufe von der Pike auf zu lernen. „Mich freut es sehr, dass Schulabgänger aus der Region die Chance nutzen und bei Bofrost ganz unterschiedliche Berufe erlernen. Uns alle stellt die Corona-Pandemie derzeit vor Herausforderungen. Das gilt aber besonders für junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen. Darum ist es uns wichtig, unsere Verantwortung wahrzunehmen und unserer Rolle als Ausbildungsbetrieb gerecht zu werden, um Berufseinsteigern einen guten Start und eine fundierte Ausbildung zu ermöglichen“, so Anika Krohn, Ausbildungsleiterin bei Bofrost. Insgesamt werden am Standort Straelen und in Geldern aktuell 30 junge Erwachsene ausgebildet. Zum Start ihrer Ausbildung haben die neuen „Bofrostaner“ an einem Infotag und einer Einführungswoche mit einem Trainer der Akademie Wicke im Schloss Walbeck teilgenommen. Neben allgemeinen Informationen und Trainings zu Rhetorik, Teamwork und Soft-Skills hat es diesmal zusätzlich eine Unterweisung zu den Hygiene- und Schutzmaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie gegeben. Zum Beispiel werden Auszubildende aus dem kaufmännischen Bereich und der IT teilweise im Homeoffice arbeiten. Die auszubildenden Fachkräfte für Lagerlogistik betrifft diese Maßnahme nicht. Während die Einen gerade den ersten Schritt ins Berufsleben machen, haben Andere