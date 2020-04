Eineinhalb Jahrhunderte Kapellener Geschichte : Heidkampshof-Archivgut jetzt im Stadtarchiv Geldern

Geldern Fotografien von Hof, Familie, Nachbarschaft und aus der Gemeinde nimmt das Stadtarchiv nun in seinen Bestand auf. Die Unterlagen stammen aus Privatbesitz.

Das Gelderner Stadtarchiv darf sich über eine wertvolle Spende freuen: Rund eineinhalb Jahrhunderte Kapellener Geschichte nimmt das Stadtarchiv nun als „Hofarchiv Heidkampshof“ in seine Bestände auf. Zu verdanken ist dies dem Weezer Egon Hünnekens. Er hatte sich an Stadtarchivarin Yvonne Bergerfurth gewandt, um Unterlagen aus dem Archiv seiner Mutter dem Gelderner Stadtarchiv zu übergeben. „Die Familie war seit etwa 1800 und bis ins Jahr 1957 auf dem Heidkampshof in Kapellen ansässig. Der Bestand umfasst Fotografien von Hof, Familie, Nachbarschaft und aus der Gemeinde“, sagt Egon Hünnekens.