Verkehr in Geldern „Berliner Kissen“ sollen Verkehr in Veert beruhigen

Das erste „Berliner Kissen“ soll am Samstag, 26. November, Am Booshof montiert werden. Das zweite eine Woche später – am Samstag, 3. Dezember – falls die Witterungsbedingungen eine Montage zulassen. Am Tag der Montage wird es im betroffenen Bereich zu einer eintägigen Vollsperrung kommen. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Auch der Stadtbus „De Geldersche“ (SL 9) wird an den Tagen der Montage der „Berliner Kissen“ nicht durch das Petersfeld, sondern eine Umleitung fahren. Die Haltestellen Am Stickeshof/Nobispfad und Am Lüßhof werden an beiden Tagen entfallen. Eine Ersatzhaltestelle wird an der Haltestelle „Grunewaldstraße“ beim Baumarkt Vos eingerichtet. Die Haltestelle Am Booshof wird an der Klever Straße in Richtung Veert (zwischen Grunewaldstraße und Am Neray) angefahren.