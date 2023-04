Fröhliche Osteraktion in Geldern Blütenpracht zum Mitnehmen auf dem Marktplatz von Geldern

Die Aktionsoll die Innenstadt in den Fokus rücken. Die Verwaltung hatte im Vorfeld bewusst auf Werbung verzichtet. „Wir wollten die Besucher überraschen. Die Ostereier waren die Vorboten, jetzt sind auch die Blumen da“, so Valerie de Groot. Mit der Aktion soll die Innenstadt in der Osterzeit besonders unterstützt werden. „Wir lassen die Blumen so lange stehen, bis die Menschen sie mit nach Hause genommen haben. Dort verschönern sie dann Garten, Terrasse oder Balkon. So haben wir nicht nur eine schöne bunte Innenstadt und einen tollen Blickfang, sondern auch die Gewissheit, dass die Menschen sich mit ihrem Souvenir an einen schönen Besuch in der Gelderner Innenstadt erinnern“, freut sich Gelderns Citymanagerin.