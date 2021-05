Gelungene Zusammenarbeit von Stadt und Heimatverein : Wildblumenstreifen für Hartefeld

Der neue Blühstreifen ist etwa 1,50 Meter breit. Foto: Stadt Geldern

Hartefeld An der Allee der Festkettenträger sollen Blüten Wildbienen und Hummeln anlocken. Der Aengenescher Landschaftsbauer Bloemen legt diesen Blühstreifen entlang der Allee bis zum Buykerweg an der Bürgerwiese an.

Lebensräume in der Kulturlandschaft zu entwickeln, gehört zu den Zielen, mit denen sich auch Gelderns Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Liegenschaften häufiger befasst. Unter anderem möchte die Stadt eigene Grünflächen in „lebendige Grünflächen“ umwandeln – zum Beispiel durch das Anlegen von Blühstreifen. Ein Beispiel hierfür entsteht zurzeit am östlichen Ortsrand von Hartefeld. Der Heimatverein Hartefeld-Vernum hatte angeregt, einen insektenfreundlichen Blühstreifen an der vom Heimatverein betreuten und geförderten „Allee der Festkettenträger“ anzulegen. Eine Idee, die von der Stadt aufgegriffen wurde.

Christian Kronenberg von der Grünflächenabteilung im Gelderner Tiefbauamt: „Schon bald werden sich sowohl die zahlreichen Passanten als auch die Insekten an unserem etwa 1,50 Meter breiten Wildblumenstreifen erfreuen. Der Aengenescher Landschaftsbauer Bloemen legt diesen Blühstreifen entlang der Allee bis zum Buykerweg an der Bürgerwiese an.“

Im Grunde fuße die Maßnahme auf dem ökologischen Konzept für die Allee, die sich mittlerweile auch durch Spiel- und Bewegungspunkte zu einem beliebten Spazierweg für Familien und einer gern genutzten Strecke für Freizeitsportler entwickelt hat. Während dort auch mit Hilfe des Heimatvereins mit punktuell angelegten „Blühfenstern“ eine farbenfrohe Gestaltung erarbeitet wurde, entsteht der Wildblumenstreifen nun als eine Abgrenzung zur Acker­fläche entlang des gesamten Verlaufs. Laut Kronenberg lockt die spezielle Saatmischung vor allem Wildbienen und Hummeln an. Die Stadt investiert etwa 4200 Euro.

Auch Günter Wochnik, Vorsitzender des Heimatvereins Hartefeld-Vernum, freut sich über die Aktion: „Die Wildblumen passen hervorragend in das Projekt. Die große Akzeptanz unserer Anlage in der Bevölkerung ist gewiss auch auf die Verbindung mit den Vereinen zurückzuführen. Schließlich erinnern die Stelen und die darauf aufgebrachten Plaketten an die Festkettenträger, die aus den Vereinen hervorgehen und im Namen aller Vereine über unsere Vereinsgemeinschaft geehrt werden.“

(RP)