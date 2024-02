Neue Wache in Veert „Investition in Feuerwehr steht nicht zur Diskussion“

Falsch sei auch die Aussage, der Kreis Kleve würde sich gegen eine Berufsfeuerwehr aussprechen, weil die Kosten zu hoch seien. Dies sei nicht der Fall. Vielmehr seien die Voraussetzungen erfüllt, „dass unsere Freiwillige Feuerwehr so leistungsfähig ist, dass wir – zum Glück und wie in allen anderen Kreiskommunen bislang – keine Berufsfeuerwehr benötigen. Insofern sollten wir froh sein, dass wir in Geldern aufgrund des Engagements vieler Ehrenamtlicher nach wie vor so eine leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr haben und keine Berufsfeuerwehr benötigen – die den städtischen Haushalt im Übrigen mit zusätzlichen Personalkosten belasten würde.“ Als Stadt Geldern sei man froh, dass man acht funktionierende Löscheinheiten in Geldern und den Ortschaften habe, die 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag für uns ehrenamtlich zur Verfügung stehen und werde die „Freiwillige Feuerwehr“ auch weiterhin bestmöglich unterstützen.