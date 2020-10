Infrastruktur in Straelen : Förderantrag für ein schöneres Herongen

Infrastruktur in Straelen

Herongen Herongen soll schöner werden: Im Rahmen des NRW-Förderprogramms „Dorferneuerung 2021“ hat die Stadt Straelen nun einen entsprechenden Antrag bei der Bezirkregierung Düsseldorf eingereicht.

Die Stadt Straelen plant im Rahmen des NRW-Förderprogramms „Dorferneuerung 2021“ Maßnahmen zur Entwicklung und Stärkung von Herongen. Das Förderangebot des Landes richtet sich an Orte und Ortsteile mit bis zu 10.000 Einwohnern. Während der Informationsveranstaltungen im Februar zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Herongen wurde ausdrücklich die Bitte geäußert, auch weitere Maßnahmen in Herongen in den Blick zu nehmen. Bei der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt sollte explizit eine kostenverträgliche Lösung herausgearbeitet werden.