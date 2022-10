Aufruf an Bürger : Stadt Straelen sucht Flüchtlingsunterkünfte

Auch aus der Ukraine kommen viele Vertriebene nach Straelen (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Büttner

Straelen Auch in Straelen steigt die Zahl der Geflüchteten immer weiter. Es wird bereits überlegt, Turnhallen als Unterkünfte für die Familien zu nutzen.

Wie in vielen Kommunen landesweit hat auch Staelen Mühe, Geflüchtete unterzubringen. Die Notunterkünfte sind ebenso wie der von vielen Bürgern zur Verfügung gestellte private Wohnraum belegt. Insbesondere mit Blick auf den Winter und die weiterhin furchtbare Situation in der Ukraine ist die Sorge in der Stadtverwaltung groß, dass die steigende Anzahl der vom Land zugewiesenen Menschen nicht mehr unter menschenwürdigen Bedingungen untergebracht werden kann.

„Meine Mitarbeitenden und ich sind mit Hochdruck dabei, wirklich alle Möglichkeiten auszureizen, Liegenschaften zu prüfen und Grundstücke zu suchen, um weitere Plätze zu beschaffen“, beschreibt Bürgermeister Bernd Kuse die Situation. „So sind zusätzliche Wohncontainer für die Zeppelinstraße bestellt, und weitere Mobilheime werden voraussichtlich Mitte November bezugsfertig sein. Die Unterkünfte an der Marienstraße werden bald fertig gestellt werden, aber diese Unterbringungen werden nicht reichen und die Zeit läuft uns davon. Wir benötigen dringend jetzt weitere Plätze für die Geflüchteten.“ Kuse wendet sich an alle Einwohner Straelens mit der Bitte zu prüfen, ob sie der Stadt Wohnraum für die Schutzsuchenden zur Verfügung stellen können. „Ich danke allen, die dies schon seit Monaten tun und den Menschen ermöglichen, in Straelen sicher zu leben. Mir ist klar, dass die Krisensituation aktuell für alle schwierig und nur schwer zu bewältigen ist.“

Bürgermeister Bernd Kuse bittet die Bürger um Hilfe. Foto: Stadt Straelen

Die Anzahl der Geflüchteten wird laut Stadt in den nächsten Wochen ansteigen, und die Kapazitätsgrenzen seien erreicht. „Aktuell sieht es so aus, dass wir auf einige unserer Sporthallen ausweichen werden müssen und dort die Geflüchteten unterbringen“, ergänzt Fachbereichsleiter Christian Hinkelmann. „Wir erleben hier ebenso wie unsere Nachbarkommunen einen enormen Handlungsdruck und stehen mit dem Rücken an der Wand. Hilfreich sind daher neben Wohnungsangeboten mittlerweile auch Angebote aus dem gewerblichen oder landwirtschaftlichen Bereich, zum Beispiel leerstehende beheizbare Hallen.“

Die Stadt bittet Bürger, die Wohnraum an die Stadt vermieten könnten oder bereit wären, geflüchtete Menschen bei sich aufzunehmen, sich unter der E-Mail rathaus@straelen.de oder telefonisch unter 02834 702133 zu melden.

(RP)