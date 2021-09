Die „Grüne Couch“ wird verliehen : Straelen bittet um Vorschläge für den Wirtschaftspreis

Straelen Bis zum 8. Oktober können Unternehmen genannt werden. Auch kreative Umsetzungsideen zur Einbindung der Couch sind nach wie vor auszeichnungswürdig und gern gesehen. Die Verleihung findet am 18. November statt.

er Wirtschaftspreis der Stadt Straelen, die „Grüne Couch“, wird am 18. November an engagierte Unternehmen, Personen oder Vereine verliehen, die sich für Straelen stark machen.

Nach dem der Corona-Pandemie geschuldeten Ausfall der Veranstaltung im vergangenen Jahr, werden verdiente Persönlichkeiten, die sich für Straelen einsetzen, wieder mit dem Preis geehrt. „Wir zeichnen auch in diesem Jahr Unternehmerinnen und Unternehmer, Vereine oder Institutionen aus, die mit ihren Aktivitäten zur Förderung des Standortes Straelen beitragen und die Arbeit der Wirtschaftsförderung in Straelen unterstützen“, so Bürgermeister Bernd Kuse.

„Wir möchten Unternehmen und Persönlichkeiten unseren Wirtschaftspreis verleihen, die sich für Straelen stark machen“, ergänzt Wirtschaftsförderer Uwe Bons. Auch kreative Umsetzungsideen zur Einbindung der Couch sind nach wie vor auszeichnungswürdig und gern gesehen. Bei der Preisverleihung im Jahr 2019 hatten Bernd Heußen und Sandra Floeren vom „Straelemann“ Feinkost - Weine - Bistro für ihre Aktivitäten für den Standort und die Einbindung der Straelen-Couch in Logo und Marketing die in Kunstharz gelaserte „Grüne Couch“ erhalten. Außerdem wurden drei gartenbauliche Initiativen, die sich für die nachhaltige Bepflanzung und Verschönerung Straelens stark machen, mit dem begehrten Preis ausgezeichnet. Die Stadt bittet für die diesjährige Preisverleihung um Vorschläge aus der Bevölkerung. Neben Straelener Unternehmern können auch Privatpersonen, Vereine oder Institutionen vorgeschlagen werden, die sich für Straelen stark gemacht haben. Vorschläge können bis zum 8. Oktober an die Wirtschaftsförderung unter der E-Mail-Adresse uwe.bons@straelen.de, per Telefon unter 02834 702210 oder persönlich im Rathaus eingereicht werden.