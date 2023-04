Straelen Radweg an der Maasstraße wird gebaut

In dieser Woche haben in Straelen zwischen Kortendyck und Dammerbrucher Straße die Arbeiten am Radweg an der Maasstraße begonnen. Damit will die Stadt den Radfahrern eine sichere Alternative zur Nutzung der viel befahrenen Maasstraße bieten. Gleichzeitig wird das letzte fehlende Teilstück einer Radwegachse durch das Straelener Stadtgebiet von Auwel-Holt nach Herongen geschaffen.