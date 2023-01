Ukraine-Krieg und Kommunalpolitik Wie Straelen die Flüchtlinge unterbringt

In Straelen besteht, wie in anderen Kommunen auch, dringender Handlungsbedarf bei der Unterbringung von Geflüchteten. Der Rat hat in seiner jüngsten Sitzung dem kurzfristigen Bau einer Gemeinschaftsunterkunft mit jeweils abgeschlossenen Wohnbereichen für 50 bis 60 Personen zugestimmt. Im Haushalt 2023 werden dafür bis zu drei Millionen Euro bereitgestellt. Das Haus in Massivbauweise soll im neuen Baugebiet Viktorquartier entstehen.