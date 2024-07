Würdevoller Abschied vom Haustier Stadt prüft Standort für Tierfriedhof in Geldern

Gut möglich, dass Geldern demnächst einen eigenen Tierfriedhof hat. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung einen geeigneten Standort suchen soll. Laut Stadt kommen dafür eigentlich nur Flächen infrage, die sich in direkter Nähe zum Hauptfriedhof und der städtischen Gärtnerei befinden. Denkbar wäre auch, den Tierfriedhof in einem bislang nicht genutzten Teil des Hauptfriedhofs unterzubringen. Dafür müsste allerdings der Flächennutzungsplan geändert werden. Derzeit dürfen dort laut Bestattungsgesetz NRW nur menschliche Leichen beziehungsweise Tot- und Fehlgeburten beigesetzt werden. Tierkadaver oder Tierasche sind von der Regelung ausgeschlossen.