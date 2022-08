Fazit nach drei Wochen Programm : Der Kanzler bei den Gelderner Ferienspielen

Bürgermeister Sven Kaiser gab für die Kinder der Ferienspiele im Walbecker Waldfreibad ein Eis aus. RP-Foto: evers Foto: Norbert Prümen

Walbeck 120 Kinder haben am diesjährigen Programm in Geldern teilgenommen. Die Bedingungen waren fast wie vor der Corona-Pandemie. Nur in den Bussen mussten die Teilnehmer noch Maske tragen.

Über die Lautsprecheranlage des Waldfreibads werden alle Kinder, die an den Ferienspielen der Stadt Geldern teilnehmen, aufgefordert, das Wasser zu verlassen und sich am Büdchen einzufinden. Bürgermeister Sven Kaiser hat angekündigt, dort „Flutschfinger“ zu verteilen. Obwohl es noch früh ist an diesem Morgen, zeigt das Thermometer bereits Tempertaturen jenseits der 30-Grad-Marke. Auf jeden Fall lassen sich die Kinder nicht lange bitten. Innerhalb weniger Minuten stehen sie tropfend in einer langen Schlange, um sich ein kostenloses Eis abzuholen. Ein Mädchen fragt Kaiser: „Bist du Olaf Scholz?“ Der muss lachen und erwidert: „Nein, ich bin nur der kleine Bürgermeister.“ Und Daniel Mommen vom Jugendzentrum Checkpoint, der die Ferienspiele ausrichtet, ergänzt: „Unser Bürgermeister hat außerdem noch Haare.“

Es sind die ersten Ferienspiele, die seit der Pandemie fast ohne Corona-Einschränkungen stattfinden können. Die Erleichterung ist den Beteiligten anzusehen. Im vergangenen Jahr musste die Stadt wegen Covid-19 die Teilnehmerzahl auf 30 Kinder beschränken und konnte keine Ausflüge anbieten, weil viele Einrichtungen geschlossen hatten oder der Besuch zu umständlich gewesen wäre. Stattdessen mussten die Kinder die drei Wochen ausschließlich auf dem Gelände in Pont verbringen, auf dem sonst die Tolkien-Tage stattfinden. „Es gab klare Regeln, die Kinder mussten Abstand halten und durften nicht aus ihrer Gruppe heraus“, erinnert sich Mommen. Außerdem mussten sich die Kinder gefühlt alle zwei Minuten die Hände waschen.“ Davon sei in diesem Jahr zum Glück keine Rede mehr. Die Kinder dürfen sich fast wieder genauso frei bewegen wie vor der Pandemie. Nur in den Bussen herrschte weiterhin Maskenpflicht. „Ich finde, dass auch die Stimmung wieder besser ist“, sagt Mommen.

Bis zu 150 Kinder hätten in diesem Jahr an den Ferienspielen teilnehmen können. Dass es am Ende nur 120 geworden sind, habe nichts mit mangelnder Nachfrage zu tun. „Wir haben einfach nicht genügend Freiwillige zusammenbekommen“, erzählt Mommen. „18 Betreuer hätten wir dafür benötigt, 14 sind es am Ende geworden.“ Die Karten waren schon nach wenigen Tagen ausverkauft. „Bei uns gilt nicht das Motto: ,Wer zuerst kommt, malt zuerst‘, sagt Markus Grönheim, Beigeordneter der Stadt Geldern und Leiter des Jugendamtes, „sondern wenn sich die Interessente telefonisch oder per Mail beim Checkpoint gemeldet haben, bekommt jeder einen Termin.“ Im nächsten Jahr ist geplant, die Anmeldung zum ersten Mal auch online durchzuführen. Grönheim: „Wir prüfen das zurzeit.“

Für die Kinder, die keine Gelegenheit haben, in Urlaub zu fahren, seien die Ferienspiele ein wichtiges Angebot, sagt Bürgermeister Sven Kaiser. 35.000 Euro investiert die Stadt zusätzlich zu den Einnahmen aus dem Kartenverkauf, um den Kindern ein ansprechendes Programm bieten zu können. Die Teilnehmer aus Geldern haben die Wahl, ob sie eine, zwei oder drei Wochen an den Ferienspielen teilnehmen wollen. 25 Euro kostet der Platz für eine Woche, ermäßigt sechs Euro. Für dieses Geld können die Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren einiges erleben: In diesem Jahr ging es unter anderem ins Irrland, nach Schloss Beck oder in den Krefelder Zoo. „Wir bekamen sogar Lob, wie brav die Kinder sind“, berichtet Mommen. Jeden Donnerstag besuchte die Gruppe das Schwimmbad – ob bei Regen oder Sonnenschein. Am bislang heißesten Tag des Jahres waren sie auf dem Platz in Pont. Für Abkühlung sorgte die Freiwillige Feuerwehr, die mit ihren Schläuchen die Kinderpools vollmachte.

Neu ist in diesem Jahr, dass die Teilnehmer nach jeder Woche die Möglichkeit hatten, ein Feedback abzugeben. Was ihnen gefällt und was sich in Zukunft noch verbessern lässt. Die Bewertung reichte von sehr gut (zwei Pluszeichen) bis gar nicht gut (zwei Minus-Zeichen). Die Ergebnisse sollen im September im Jugendhilfeausschuss vorgestellt werden. Nicht zufrieden waren die Kinder zum Beispiel mit dem Essen. „Das kommt aus einer Großküche“, verrät Daniel Mommen, „und natürlich sind die Nudeln nicht immer al dente, oder sie Soße ist anders gewürzt als zu Hause.“ Insgesamt sei er aber zufrieden mit dem Essen, dass jeden Tag auch in einer vegetarischen Variante angeboten wurde. „Natürlich würden sich die meisten Kinder über Pizza und Pommes freuen, aber wir wollen, dass sie sich möglichst gesund ernähren. Außerdem gab es auch mal Chicken Nuggets.“