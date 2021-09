Heimatpreis in Geldern ausgeschrieben : Vereine können sich für Heimatpreis bewerben

Heimatpreis in Geldern ausgeschrieben

Geldern Mit dem Preis verleiht die Stadt Geldern dem ehrenamtlichen Engagement für Heimatpflege Ausdruck. Hier die wichtigsten Infos im Überblick.

Auch in diesem Jahr verleiht die Stadt Geldern wieder den Heimatpreis. Insgesamt 5000 Euro stellt das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung der Stadt als Preisgeld zur Verfügung. Vereine können sich ab sofort bewerben.

Es können auch Beiträge aus den vergangenen Jahren eingereicht werden, soweit diese nicht schon einmal mit dem Heimatpreis ausgezeichnet wurden. Kommerzielle Beiträge sind von der Teilnahme am „Heimat-Preis“ ausgeschlossen.

Wie kann denn so ein Beitrag aussehen? Mögliche Beiträge könnten zum Beispiel die Gründung oder der Erhalt von Gemeinschaftseinrichtungen, Publikationen, Veranstaltungen oder Verschönerungsmaßnahmen sein.

Wie kann ich mich bewerben? Einzureichen ist eine kurze Beitragsbeschreibung, die durch Presseartikel, Fotos oder Skizzen zur Vorher-/Nachher-Darstellung beliebig ergänzt werden kann. Der Beitrag muss einem oder mehreren Preiskriterien zugeordnet werden. Die Zuordnung ist kurz zu begründen. Die Einreichung kann per Post oder E-Mail erfolgen. Bewerbungen aus dem vergangenen Jahr werden berücksichtigt, wenn die Bewerberin beziehungsweise der Bewerber kurz mitteilt, dass der Beitrag in gleicher Form auch in diesem Jahr teilnehmen soll. Eine neue Einreichung des gleichen Beitrages ist nicht erforderlich.