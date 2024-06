Für das Kindergartenjahr 2024/25 Stadt Geldern will Elternbeiträge erhöhen

Auf den Spielplätzen wird bereits diskutiert: Die Stadt Geldern will die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen, die Kindertagespflege, den offenen Ganztag und die flexiblen Betreuungsangebote in den Grundschulen ab 1. August erhöhen. Ursprünglich sollten zum Kindergartenjahr 2024/25 die Beiträge um 9,65 Prozent angehoben werden. Zum Vergleich: Im vergangenen Kindergartenjahr wurden sie um 3,46 Prozent, davor das Jahr um 1,02 Prozent heraufgesetzt. Die Anpassungen sind dynamisch und orientieren sich an den Kindpauschalen nach Paragraf 37 des Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiz). Für die OGS und die flexible Betreuung ist die Anpassung jährlich auf drei Prozent festgeschrieben.